МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-августа 2020 года снизился на 31,91% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 7,517 тонны, по серебру — вырос более чем в 3 раза, до 21,287 тонны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

В денежном выражении на Московской Бирже в январе-августе 2020 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 30,925 миллиарда рублей против 27,7 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее. Только в августе было заключено сделок на сумму 7,4 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом 1,6 тонны, серебром — 0,8 тонны (на 50 миллионов рублей).

Как сообщалось, на Московской бирже в 2019 году заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 39,3 миллиарда рублей против 102 миллиарда рублей в 2018 году. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день более 60 организаций, в том числе 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской Биржи.