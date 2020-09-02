МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Число частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам августа достигло 6,2 миллиона человек, говорится в сообщении торговой площадки.

"Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2020 года достигло 6,2 миллиона человек. Росту интереса частных лиц к фондовому рынку в том числе способствовал запуск Московской биржей 24 августа торгов иностранными акциями. В период с 24 по 31 августа было заключено более 44 тысяч сделок с иностранными акциями", — отмечается в сообщении.

Брокерские счета за месяц открыли 515,5 тысячи человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю, а с начала года – 2,4 миллиона. Сделки на бирже совершали более 950 тысяч человек (в первом полугодии – в среднем 336,2 тысячи человек ежемесячно).

Кроме того, в августе количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на бирже превысило отметку 2,7 миллиона, а с начала года было открыто более 1 миллиона ИИС (за весь 2019 год – 1,05 миллиона). Уточняется также, что регионы – лидеры по количеству открытых таких счетов – Москва (304,1 тысячи), Московская область (167,8 тысяч) и Санкт-Петербург (123,6 тысячи). Из остальных субъектов РФ топ-3 составляют Свердловская область (90,8 тысяч счетов), Башкирия (87,9 тысячи) и Краснодарский край (76,1 тысячи).

Ранее биржа сообщала, что количество физических лиц, обладающих брокерскими счетами на ней, по итогам июля достигло 5,65 миллиона человек. В июле брокерские счета открыли 298,7 тысячи человек. А член правления торговой площадки Игорь Марич говорил, что количество частных инвесторов на Московской бирже до конца года может вырасти до 7 миллионов.