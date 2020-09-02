МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на рекордные 215 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на 187,605 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,65% от номинала, средневзвешенная цена — 97,6716% от номинала. Спрос на бумаги составил 314,757 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство продало ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 27,783 миллиарда рублей при спросе в 34,88 миллиарда. Цена отсечения составила 111,81% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,1% годовых. Средневзвешенная цена составила 111,8945% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,09% годовых.

В ходе первого аукциона Минфин удовлетворил 103 заявки, в ходе второго — 86 заявок.

"Сегодняшние аукционы прошли с рекордными за всю историю рынка объемами спроса и размещения, которые составили 349,6 и 215,4 миллиарда рублей. Рекордные объемы обеспечил традиционно высокий интерес со стороны инвесторов к "защитным" ОФЗ с переменным купонным доходом. Правда, для достижения такого результата эмитенту пришлось предоставить инвесторам премию в размере 0,29 и 0,27 процентного пункта по цене к уровню вторичного рынка для ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД (5 базисных пунктов по доходности)", — прокомментировал РИА Новости итоги аукционов главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По сравнению с предыдущими аукционами, которые состоялись почти месяц назад, цены снизились на 0,37 и 1,46 процентного пункта по ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД соответственно, отметил он.

"Результатам сегодняшних аукционов способствовало и улучшение конъюнктуры вторичного рынка ОФЗ, которое произошло после большого объема размещения другого выпуска ОФЗ с переменным купонным доходом при высоком спросе в прошлую среду, а также в ожидании роста деловой активности после прохождения пика сезона отпусков. С прошлой среды до вторника снижение доходности ОФЗ в целом по рынку составило 12 базисных пунктов, а в долгосрочном сегменте до 16-18 базисных пунктов", — сказал он.

Минфин РФ по итогам размещений в июле и августе, а также одного аукционного дня в сентябре разместил гособлигации на общую сумму порядка 619,8 миллиарда рублей, выполнив на 61,98% план привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, который установлен на уровне 1 триллиона рублей. Объем размещенных с начала года ОФЗ составляет 2,226 триллиона рублей.