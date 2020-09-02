МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота падает более чем на 1,55% в среду вечером на фоне укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,55%, или на 30,65 доллара — до 1948,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,79% — до 27,555 доллара за унцию.

На текущей неделе цена на золото колеблется в соответствии с изменением курса американской валюты. На предыдущей торговой сессии ослабление доллара позволило золоту превысить психологическую отметку в 2 тысячи долларов за унцию. В среду доллар восстанавливается после достижения минимумов за 2 года, что оказывает давление на стоимость золота, которое становится дороже для держателей иностранной валюты.

Трейдеры также обратили внимание на статистику из США. Так, объём промышленных заказов в США в июле вырос на 6,4% при прогнозе роста на 6%. Хотя данные по рынку труда не оправдали ожидания аналитиков. Число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось только на 428 тысяч после роста в июле на 212 тысяч. При этом ожидалось, что показатель вырос на 950 тысяч.

Рынки также ожидают публикацию данных по США. Так, вечером будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.