МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и иене в среду вечером ещё более ускоренными темпами после достижения долларом минимума за два года по отношению к евро во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,1831 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,191 доллара, курс доллара к иене поднимался до 106,16 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,95 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,51%, до 92,81 пункта.

Курс доллара продолжает расти в рамках коррекции после достижения двухлетнего минимума накануне. Определенную поддержку американской валюте оказала макростатистика, согласно которой объём промышленных заказов в США в июле вырос на 6,4%.

Рынки также ожидают публикации "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране.