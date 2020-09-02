МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в середине недели по индексу Мосбиржи на фоне падения нефти на порядка 2% и роста геополитической напряженности, индекс РТС показал сильное снижение под давлением дешевеющего рубля, следует из данных торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,62% — до 2956,5 пункта, долларовый индекс РТС упал на 3,11%, до 1234,82 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.54 мск растет на 1,75 рубля, до 75,33 рубля, курс евро — на 1,46 рубля, до 89,12 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,24%, до 44,56 доллара за баррель.