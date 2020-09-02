МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды ростом в пределах 2% на оптимизме вокруг развития экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличились на 1,36%, до 5941,62 пункта, французский CAC 40 — на 1,9%, до 5031,74 пункта, немецкий DAX — на 2,07%, до 13243,43 пункта.

Индексы продемонстрировали рост после четырех торговых сессий снижения. Инвесторы обратили внимание на статистику из Германии — крупнейшей европейской экономики. Согласно официальным статданным, розничные продажи там снизились в июле на 0,9% в месячном выражении, но выросли на 4,2% — в годовом. Аналитики ждали роста на 0,5% и 3% соответственно.

"Инвесторы стали более уверенными после некоторого настроя на позитив в экономике, но настроения остаются в большей степени осторожными, рынки учитывают медленные темпы восстановления", — полагает аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Рейтер.