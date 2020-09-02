МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций компании Twitter, которые с недавнего времени там торгуются, следует из сообщения торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская биржа" 02.09.2020, 19.18 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 3490) и диапазона оценки рыночных рисков (до 3841,6 рубля, эквивалентно ставке 30%) ценной бумаги TWTR-RM (Twitter, Inc.)", — говорится в сообщении.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями.