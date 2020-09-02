МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в середине недели по индексу Мосбиржи на фоне падения нефти и роста геополитической напряженности, индекс РТС показал сильное снижение под давлением дешевеющего рубля, следует из данных торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,62% — до 2956,5 пункта, долларовый индекс РТС упал на 3,11%, до 1234,82 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.39 мск растет на 1,75 рубля, до 75,33 рубля, курс евро — на 1,5 рубля, до 89,16 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,19%, до 44,58 доллара за баррель.

"В среду российский фондовый рынок снизился на противоречивом внешнем фоне и росте геополитических рисков. Кроме геополитических рисков, давление на российские акции в ходе сессии оказала ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне отчета Минэнерго США по запасам ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 45 долларов за баррель", — отмечает Богдан Зварич из Промвязьбанка.

При этом динамика западных фондовых площадок несколько сдерживала продажи, добавляет он.

"Сегодня на российском рынке акций вновь на передний план вышел рост геополитической напряженности. Поводом стало заявление кабинета министров Германии об отравлении Алексея Навального… При этом распродажи на российском рынке не являются паническими. Умеренное снижение по-прежнему свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов к российскому рынку акций", — говорит Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3%.

Также в лидерах роста — акции "Магнита" (2,41%), депозитарные расписки Х5 (2,29%), акции ГК "ПИК" (1,56%), префы "Сургутнефтегаза" (1,3%), акции "М.Видео" (1,14%), а также акции ФСК ЕЭС (1,07%) и акции "Фосагро" (1,02%).

Акции Petropavlovsk и Polymetal снизились на 3,76% и 3,67% соответственно вслед за ценами на золото.

Также среди лидеров снижения – акции АФК "Система" (-3,15%,), депозитарные расписки Mail.Ru (-3,06%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,74%), обыкновенные акции Сбербанка (-2,57%), расписки ГК "Эталон" (-2,55%), а также акции банка "Санкт-Петербург" (-2,47%) и акции "Алросы" (-2,33%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Рост геополитических рисков активизировал продажи в наших акциях, в результате чего рынок к закрытию вплотную подошел к отметке 2950 пунктов. Учитывая сложившуюся ситуацию, уже завтра индекс Мосбиржи может предпринять попытку отступления под эту отметку", — считает Зварич из Промвязьбанка.

Однако улучшение внешнего фона уже в ближайшие сессии может вернуть покупателей в российские бумаги, в частности за счет желания части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям, также полагает аналитик.

"Индексы Мосбиржи и РТС в среду вышли в минус и опустились к ближайшим поддержкам 2940 и 1230 пунктов после усиления санкционной риторики. Пробой указанных значений будет говорить о рисках развития снижения в район 2915 и 1200 пунктов соответственно. Краткосрочный восходящий тренд рынку восстановить пока не удается. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2900-2990 пунктов", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Впрочем, Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" полагает, что на ближайшей сессии можно ожидать отскок вверх по индексу Мосбиржи, но не выше 2970 пунктов. Если возобладают негативные сценарии, то рынок может пойти на 2920 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с конца июля, добавляет он.