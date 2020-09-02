МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс рубля слабо отреагировал на заявления представителя Белого дома о ситуации вокруг блогера Алексея Навального, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот заявил РИА Новости, что США глубоко обеспокоены выводами немецких властей о ситуации с Алексеем Навальным и будут работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.05 мск растет на 1,81 рубля, до 75,39 рубля, курс евро — на 1,62 рубля, до 89,28 рубля.

До этого заявления курс доллара расчетами "завтра" поднимался примерно на 1,75 рубля, курс евро — приблизительно на 1,5 рубля.

При этом в целом вечером рубль отступил от внутридневных минимумов: в ходе торгов среды доллар максимально поднимался до 75,72 рубля, евро – до 89,65 рубля.