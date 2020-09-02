МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Московская биржа повысила границу ценового коридора акций Google, которые с недавнего времени там торгуются, следует из сообщении торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская биржа" 2 сентября 2020 года, 19.55 мск изменены значения верхней границы ценового коридора (до 133130) и диапазона оценки рыночных рисков (до 141430,59 рубля, эквивалентно ставке 17,5%) ценной бумаги GOOG-RM (Alphabet Inc.CL C)", — указывается там.

К 20.38 мск бумаги Google на Московской бирже растут в цене на 4,2%, до 128 тысяч рублей.