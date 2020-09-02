МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль понес в среду максимальные дневные потери с 15 апреля на фоне новостей из Германии о якобы отравлении Алексея Навального.

Переход во второй половине дня рынка нефти к падению поддержало давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.34 мск рос на 1,75 рубля, до 75,33 рубля, курс евро — на 1,42 рубля, до уровня 89,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар подскакивал до 75,72 рубля, евро — до 89,65 рубля — оба — до максимумов с 26 августа.

ГЕОПОЛИТИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Российская валюта в среду корректировалась вниз после нескольких дней укрепления, приведшего накануне доллар к минимумам с 19 августа.

Участники торгов уже с утра опять обратили внимание на геополитические риски. Так, агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщило, что США могут рассмотреть санкции против России, если она будет "более открыто" вмешиваться в события в Белоруссии.

Однако настоящий обвал рубля произошел после 16.40 мск, когда пошли первые сообщения из Германии о причинах отравления Навального.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что правительство Германии уведомит партнеров по Евросоюзу и НАТО о результатах обследования.

В итоге к 18.00 мск рубль потерял за примерно полтора часа дополнительно более 1 рубля к основным резервным валютам.

Внешний рыночный фон к вечеру также ухудшился. Так, фьючерсы на сорт Brent теряли вечером 2,8%, до 44,32 доллара за баррель.

При этом игроки нефтяного рынка проигнорировали данные о том, что за минувшую неделю запасы нефти в США упали на 9,4 миллиона баррелей, до 498,4 миллиона баррелей. При этом показатель опустился ниже 500 миллионов впервые с начала апреля. Добыча нефти в США также снизилась на 1,1 миллиона баррелей в сутки, до 9,7 миллиона.

Вечером, чисто по техническим причинам (краткосрочная коррекция), рубль слегка отошел от минимумов дня. В итоге, доллар и евро выросли на 1,7-2,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На фоне новостей под кодовым названием "Новичок-Навальный" на российскую валюту оказала давление угроза новых рестрикций со стороны США, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"В контексте происходящих событий считаем, что рубль чрезмерно ослаб на теме санкций. При этом считаем куда более значимым с фундаментальной точки зрения тот факт, что ноябрьские фьючерсы на Brent упали сегодня ниже 45 долларов за баррель. Как известно, "ловить падающий нож" – занятие неблагодарное. Покупать сейчас рубль после эмоциональной реакции рынка нецелесообразно. Нужно дождаться разворотных сигналов", — посоветовал он.

На рубль пришелся основной удар со стороны геополитических рисков, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Все это позволило доллару вновь преодолеть верхнюю границу коридора 70-75 рублей, над которой она не смогла закрепиться на прошлой неделе. Несмотря на это, к концу недели возможны попытки рубля отыграть часть потерь. В частности, этому может поспособствовать восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может попытаться вернуться в район 46 долларов за баррель", — добавил он.