ВАШИНГТОН, 2 сен /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Дефицит федерального бюджета США более чем утроится в 2020 году на годовой основе до 3,3 триллиона долларов, или 16% ВВП, прогнозируют эксперты Бюджетного управления конгресса США.

Дефицит увеличится на 2,2 триллиона долларов по сравнению с прогнозами марта, в основном благодаря ассигнованиям по поддержке экономики, которые выделил конгресс.

Бюджетный дефицит в США сейчас наиболее высокий с 1945 года, уточняют эксперты конгресса. В 2021 году прогнозируется дефицит бюджета в 8,6%. Предполагается, что до 2027 года дефицит будет постепенно спадать, но затем вновь вырастет до 5,3% к 2030 году.

Федеральный долг в публичном обращении, таким образом, вырастет до 98% в текущем году по сравнению с 79% в 2019 году. В 2021 году эта категория долга превысит 100% ВВП и увеличится до исторического максимума в 107% ВВП к 2023 году.

Бюджетное управление конгресса дает независимый от партий прогноз того, как одобренные конгрессом траты повлияют на развитие экономики.