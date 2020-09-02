ВАШИНГТОН, 2 сен /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США увеличили прибыль на закрытии на широком оптимизме относительно экономики.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 1,53% до нового максимального показателя в 3580,62 пункта. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,58%, до 29099,05 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,98% до 12056,44 пункта.

Оптимизм поддерживается статистикой по США. Так, объём промышленных заказов в США в июле вырос на 6,4% при прогнозе роста на 6%. Рынок де-факто не обратил внимания на доклад, согласно которому, число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч после роста в июле на 212 тысяч. При этом ожидалось, что показатель вырастет на 950 тысяч.