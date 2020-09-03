МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг снижается более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.31 мск биткоин дешевел на 4,48% — до 11333 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускался в цене на 4,74% — до 11310 долларов. На долю биткоина приходится примерно 56,2% рынка.

"В ходе торгов в среду криптовалюты резко снизились, биткоин потерял около 5%, эфир (криптовалюта ETH — ред.) около 7%. Биткоин вернулся к нижней части торгового диапазона августа, закрывшись на 11400 долларов, в четвертый раз не сумев преодолеть 12000 долларов", — отметил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Пока цена находится на поддержке, можно рассчитывать на отскок и рост. Если же до конца недели движения не будет, то падение станет основным сценарием", — добавил он.