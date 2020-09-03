МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Рубль снижается против доллара и подрастает к евро, отыгрывая динамику форекса, где европейская валюта уже упала ниже 1,18 доллара. После резкого провала накануне из-за санкционных рисков российская валюта пытается стабилизироваться.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск рос на 20 копеек, до 75,61 рубля, курс евро снижался на 20 копеек, до 89,15 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов подскочил на 1,83 рубля, до 75,41 рубля, евро — на 1,69 рубля, до 89,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,7%, до 44,13 доллара за баррель по марке Brent.