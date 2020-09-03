МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ с утра перешел к росту по индексу Мосбиржи и снижается по РТС на фоне ослабления рубля к доллару.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,2%, до уровня 2962 пунктов, долларовый индекс РТС снижался на 0,2% — до 1232 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Рост доллара на 35 копеек — до 75,76 рубля, обуславливает различие в динамике основных индексов РФ.

Накануне индекс Мосбиржи снизился на 0,62%, РТС упал на 3,11%.

Стоимость нефти снижается утром на 0,7%, до 44,13 доллара за баррель по марке Brent.