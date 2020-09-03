МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. "Норильский никель" установил ориентир доходности по пятилетним еврооблигациям, номинированным в долларах, на уровне около 2,875% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2025 года компания собирает в четверг.

Компания 2 сентября провела глобальный звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению бумаг. Кроме того, "Норникель" провел серию индивидуальных звонков с инвесторами.

Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".