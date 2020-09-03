МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг изменяются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.20 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 0,4%, до 4,89 доллара, "Новатэка" — на 0,61%, до 145,4 доллара, "Лукойла" — росла на 0,5%, до 64,36 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,05%, до 4,79 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,24%, до 20,8 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 0,34%, до 26,48 доллара, "Северстали" — на 0,88%, до 12,62 доллара, НЛМК — на 0,84%, до 21,66 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,95%, до 0,9 доллара, Сбербанка — на 0,47%, до 11,8 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,42%, до 24,3 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,45%, до 5,5 доллара, "Магнита" — на 0,58%, до 14,45 доллара. Расписки "Ленты" дорожали на 2,42%, до 2,75 доллара.