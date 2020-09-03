МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, котировки поддержала рекордная биржевая динамика США, при этом на биржах Китая и Гонконга возобладало падение на ряде негативных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,58%, до 3384,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,84%, до 2301,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,45%, до 25007,6 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 1,33%, до 2395,9 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,81%, до 6112,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,94%, до 23465,53 пункта.

Американские фондовые рынки завершили торги накануне рекордной динамикой: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов и так же как и индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновил исторический рекорд.

Новости из-за рубежа при этом сдержали позитив на торгах в Китае. Ранее министерство электроники и информационных технологий Индии запретило использование 118 разработанных в Китае компьютерных приложений. В результате подешевели акции технологического сектора страны, так, бумаги Xiaomi Corp снизились в цене на 7%, Tencent Holdings — на 2%.

Инвесторы обратили внимание и на политические отношения США и Китая. В среду Штаты сообщили о введении ограничений на работу китайских дипломатов на территории страны. Китай назвал такие меры несправедливыми.