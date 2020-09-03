МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг бодро прибавляют на благоприятной для этого статистике деловой активности в еврозоне, способствует росту также рекордная динамика рынков США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.45 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,79%, до 5987,75 пункта, французский CAC 40 рос на 1,77%, до 5120,79 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,24%, до 13407,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился слабее ожиданий — до 51,9 пункта при прогнозе в 51,6 пункта.

Другим фактором роста стала динамика американских рынков: накануне индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновили исторические рекорды.

Ослабление национальных валют также благоприятно для некоторых эмитентов. Евро к доллару дешевеет на 0,3%, а фунт стерлингов к доллару — на 0,7%. Более дешевая национальная валюта поддерживает акции компаний-экспортеров, так как это увеличивает относительный доход компаний.