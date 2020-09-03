3 сен — Dow Jones. На этой неделе Уоррен Баффет раскрыл свои инвестиции на 6 млрд долларов в пять японских торговых компаний, которые стали одним из его немногих зарубежных вложений. Однако данные, опубликованные в пятницу, показали, что он движется в противоположном направлении по сравнению с другими международными инвесторами.

На самом деле, неделя, на которой было объявлено об отставке премьер-министра Синдзо Абэ, также ознаменовала полный разворот связанных с абэномикой инвестиционных потоков на японском рынке акций.

За период от избрания Абэ в декабре 2012 года по конец июня 2015 года зарубежные инвесторы приобрели японских акций почти на 25 трлн иен (235,4 млрд долларов). С тех пор они постепенно сокращали свои вложения. По состоянию на 29 августа нетто-продажи японских акций японскими инвесторами за время премьерства Абэ составили 1,3 млрд иен.

Во многих отношениях рынок сейчас значительно больше похож на тот, который мог бы понравиться Баффету. Инвесторы-ветераны помнят, что Япония в свое время считалась растущим рынком, оценки акций на котором были значительно выше, чем в США и значительной части остального мира. Это время прошло. Теперь японские акции в мировом масштабе выглядят дешево, и в особенности по сравнению с акциями компаний из США.

Этот рынок известен своей высокой ликвидностью: согласно данным Банка Японии, нефинансовые организации владеют валютой и депозитами почти на 300 трлн иен, причем за последние десять лет эта цифра увеличилась более чем на 50%. Часть этих средств идет в дело: дивидендная доходность японского рынка акций составляет 2,4%, что примерно на 0,7 п. п. выше, чем в целом по рынку США, и эта цифра необычно высока по историческим меркам.

Относительная оценка и качества японского рынка акций в действительности намекают на те причины, по которым этот рынок не так популярен среди глобальных инвесторов. Что касается стратегии, рост здесь намного опережает стоимость, и денежные потоки отражают эту динамику: согласно данным Morningstar, пятилетняя доходность глобальных фондов, ориентированных на быстро растущие акции крупных компаний, составляет 15,6% в год по сравнению с 7,9% для аналогичных фондов, ориентированных на стоимость.

Несомненно, большой интерес к японским акциям проявляют инвесторы, ищущие дешево оцененные компании с улучшающимся качеством корпоративного управления. Однако масштабы этих вложений просто не могут сравниться с преобладающим международным трендом к оттоку денег из акций стоимости.

Такая стратегия несет в себе значительный риск в отношении некоторых сегментов рынка. За последние десять лет японские банки не раз привлекали к себе внимание инвесторов, ориентированных на дешевые акции. Однако вместо этого они оказались "ловушками стоимости": большинство из этих бумаг сейчас торгуются более чем вдвое ниже балансовой стоимости.

Однако со стороны инвесторов было бы разумно учитывать решение Баффета, по крайней мере когда речь заходит о том, чтобы диверсифицировать вложения за пределы экстраординарного бума в акциях роста. Если приоритеты рынка действительно сместятся в сторону стоимости, японские акции, вероятно, окажутся очень удачным вложением. В этом случае в движении против течения могут быть свои плюсы.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ