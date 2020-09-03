МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днём в четверг ускорили снижение, до более чем 2,5%, главным образом на продолжающихся ожиданиях снижения спроса на сырье в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,54%, до 43,3 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 2,82%, до 40,34 доллара за баррель. Утром в четверг нефть слабо дешевела, после падения основных котировок накануне на 2,3-2,6%.

Эти котировки остаются под давлением после выхода вчерашней информации минэнерго США, которое сообщило о снижении спроса на бензин. На фоне данных о более слабом, чем ожидалось, росте числа рабочих мест в частных компаниях США за август, это усилили опасения "быков" за спрос на сырье.

Кроме того, в дальнейшем спрос на нефть и нефтепродукты может быть сдержан из-за закрытий НПЗ на техобслуживание и завершения летнего сезона автомобильных поездок, отмечают аналитики агентству Рейтер.

Трейдеры оценили и новости из Ирака. Так, министерство нефти страны в ночь на четверг опровергло сообщения о том, что Багдад намерен просить ОПЕК освободить страну от исполнения соглашения о снижении добычи нефти в течение первого квартала 2021 года.