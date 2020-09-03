МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам, отыгрывая внешний негатив.

Негатив от падения рынка нефти и американских фондовых фьючерсов усиливается возросшими геополитическими рисками.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.07 мск снижался на 0,7%, до 2935 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1233 пунктов.

СНИЖЕНИЕ НА ВНЕШНИХ СИГНАЛАХ

Российский фондовый рынок в четверг продолжает снижаться на фоне негативных сигналов с мировых рынков.

Так, фьючерсы на сорт Brent падают днем на 1,8%, до 43,63 доллара за баррель. Рынки оценивают перспективы по балансу спроса и предложения сырья после статистики из США.

По данным министерства энергетики США, спрос на бензин за прошлую неделю сократился до 8,78 миллиона баррелей в день с 9,16 миллиона. В среду также стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч при прогнозе роста в 950 тысяч. Такие данные поддержали опасения инвесторов по поводу восстановления экономики, что отразилось на ожиданиях по спросу и привело к падению цен на нефть.

Американские фондовые фьючерсы теряют днем 0,3-1,1%, поддерживая внешний негатив. Инвесторы взяли паузу после резкого подъема, в результате которого Dow Jones Industrial Average впервые с февраля оказался выше 29000 пунктов, а S&P 500 установил новый рекорд.

Кроме того, дефицит торгового баланса США в июле вырос на 10,1 миллиарда долларов (18,9%) к июню — до 63,6 миллиарда долларов при ожиданиях на уровне 58 миллиардов долларов.

В лидерах падения цены на российской площадке — акции Polymetal (-3,4%), "Полюса" (-4,1%), Татнефти (-2,4% "обычка" и – 2,2% "префы"), АФК "Система" (-2,2%). Растут ГДР "Ленты" (+1,8%), акции "Ростелекома" (+0,8%), "Юнипро" (+0,8%), "Норникеля" (+0,6%).

Акции "Аэрофлота" (+0,8%) дорожают на фоне новостей о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

САНКЦИОННЫЕ ПРОГНОЗЫ

Внимание к теме санкционных рисков для России уже находилось на повышенном уровне в последнее время в связи с якобы отравлением Алексея Навального и с политическим кризисом в Белоруссии, рассуждает Ольга Беленькая из ГК "Финам".

"Сейчас, когда на уровне правительства Германии признана версия отравления и назван вероятный яд, аналогичный тому, которым в 2018 году, по мнению британских экспертов, был отравлен в Солсберри бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, эти риски усилились. Дополнительный фактор риска – период перед президентскими выборами в США и выборами в конгресс, когда кандидатам приходится активно проявлять свою позицию, в том числе и по геополитическим вопросам", — говорит она.

Впрочем, несмотря на жесткую санкционную риторику, до сих пор наиболее чувствительные санкции Запада в отношении России не применялись (например, нефтегазовое эмбарго, отключение от систем международных платежей, запрет на долларовые транзакции российских банков), говорит Беленькая. В значительной мере это связано с высоким уровнем зависимости внешних потребителей, прежде всего стран ЕС, от стабильности российского сырьевого экспорта, основную долю которого составляют энергоресурсы, металлы и химическая продукция, отмечает она.

"В нынешней ситуации санкционные риски для России возросли, но они труднопрогнозируемы. Краткосрочно риски ценового давления на российский рынок увеличились. Подготовка и согласование общеевропейских санкций обычно растягивается на длительное время, так как они должны приниматься единогласно всеми странами ЕС. В США администрация Дональда Трампа негласно "тормозила" наиболее жесткие законодательные инициативы антироссийских санкций", — считает Беленькая.

Относительно легким сценарием для российского рынка могли бы стать новые персональные санкции, менее благоприятный сценарий может включать, в частности, распространение запрета на инвестиции в новый рублевый суверенный долг или даже на операции на вторичном рынке госдолга. Поэтому ожидается повышенная волатильность на рынке РФ в ближайшее время, заключила она.

При негативном развитии истории с Навальным новых антироссийских санкций не избежать, полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Однако риск введения санкций экономического характера, затрагивающих банковский сектор и финансовые рынки, невелик, считает он.

"Экономика ЕС довольно сильно пострадала в результате ограничительных мер во время пандемии, поэтому подобного рода санкции не являются приоритетными. Они вызовут и ослабление самого ЕС, к тому же высокая доля внешней торговли с РФ все равно потребует наличия финансовой инфраструктуры. В отношении "Северного потока – 2" риски также невелики. Глава Германии в своих заявлениях четко разграничила политику и экономику, поэтому отмена проекта высокой степени готовности также маловероятна", — сказал Евстифеев.

Наиболее возможным вариантом являются точечные и персональные санкции, которые традиционно вызывают слабую реакцию рынка РФ, резюмировал он.