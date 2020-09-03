МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки США преимущественно опускаются в четверг на фоне слабой статистики, индекс DJIA колеблется, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.38 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,04%, до 29111,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ падал на 1,6%, до 11860,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,6%, до 3560,27 пункта.

Статданные, опубликованные ранее в четверг, оказывают давление на котировки. Дефицит торгового баланса в США в июле увеличился до 63,6 миллиарда долларов, в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя только до 58 миллиардов. В июне показатель составлял 50,7 миллиарда.

При этом статистика по числу заявок на пособие по безработице оказалась лучше ожиданий аналитиков. За минувшую неделю показатель снизился до 881 тысячи. Показатель второй раз с марта оказался ниже отметки в 1 миллион заявок, ранее эта отметка была преодолена в августе. Данные по безработице в США за август будут опубликованы в пятницу, 4 сентября. Эксперты прогнозируют снижение показателя до 9,8% с 10,2% в июле.

Трейдеры также ожидают статистику по деловой активности в сфере услуг США в августе. Ожидается, что индикатор в отчетном месяце опустился до 57% по сравнению со значением июля в 58,1%.

Тем временем акции Tesla продолжают снижаться в цене уже третью торговую сессию подряд. Бумаги дешевеют на 7,6%, за эту неделю стоимость акций упала уже на 16,9%. В понедельник, 31 августа, начались торги сплитованными акциями Tesla, тогда они подорожали на 12,6%, но уже растеряли весь свой рост.