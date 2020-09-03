МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днем в четверг корректируется вверх после максимального за несколько месяцев обвала, произошедшего накануне из-за роста страновых санкционных рисков, евро вернулось в интервал ниже 89 рублей.

Умеренно негативный внешний фон не мешает рублю укрепляться.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.31 мск снижается на 33 копейки, до 75,08 рубля, курс евро — на 38 копеек, до уровня 88,96 рубля, следует из данных Московской биржи.

ОТСКОК РУБЛЯ

Российская валюта в четверг отскакивает вверх после обвала среды, который произошел на фоне потока новостей об оппозиционере Алексее Навальном после того, как Германия заявила о его, якобы, отравлении ядом группы "Новичок". Риски новых антироссийских санкций привели к максимальному за несколько месяцев дневному ослаблению рубля.

Однако в отсутствие активного развития санкционной риторики игроки внутреннего валютного рынка поспешили сегодня зафиксировать неплохую прибыль от краткосрочного роста курса основных резервных валют.

Ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBI, после четырех дней роста подряд на максимумы с 20 августа, снижается второй день подряд на фоне возросших внешнеполитических рисков и приблизился к минимуму с мая. Однако это не смущает рублевых "быков".

Также они игнорируют внешний негатив. Так, фьючерсы на сорт нефти Brent падают днем на 2,2%, до 43,45 доллара за баррель. Рынки оценивают перспективы баланса спроса и предложения сырья после выхода статистики накануне.

По данным министерства энергетики США, спрос на бензин в стране за прошлую неделю сократился до 8,78 миллиона баррелей в день с 9,16 миллиона. В среду также стало известно, что число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 428 тысяч при прогнозе роста в 950 тысяч. Такие данные поддержали опасения инвесторов по поводу восстановления экономики, что привело к падению цен на нефть.

Американские фондовые фьючерсы также сейчас теряют. Инвесторы взяли паузу после резкого подъема, в результате которого Dow Jones Industrial Average впервые с февраля оказался выше 29000 пунктов, а S&P 500 установил новый рекорд.

В итоге доллар и евро падают днем на 0,4% каждый. Рублевая цена нефти опустилась до уровня 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Нового витка внешнеполитической напряженности пока не произошло, поскольку комментарии руководством западных стран ситуации с Навальным в основном повторяли предыдущую риторику, а конкретных угроз санкций пока не было, рассуждает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"На этом фоне… курс доллара может сползти до 75 рублей. В случае усиления геополитической напряженности доллар вновь протестирует уровень 76 и, возможно, даже 77 рублей. Однако более значительное ослабление рубля маловероятно в отсутствие действительно жестких санкций", — добавил он.

Текущее поведение обменных курсов рубля отражает риск неопределённости, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Если ожидаемые санкции не будут жесткими по меркам рыночных реакций, курс, вероятно, вернётся в диапазон 73-75 рубля за доллар", — оценил он.