МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене немного растет в четверг вечером на фоне статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,1841 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1853 доллара, курс доллара к иене поднимался до 106,2 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,18 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,05%, до 92,8 пункта.

Поддержку доллару оказала сильная статистка по числу заявок на пособие по безработице в США. За минувшую неделю число заявок упало до минимума с марта, когда показатель резко вырос, и составило 881 тысячу.

При этом давление на доллар оказали другие данные, согласно которым дефицит торгового баланса США в июле вырос до 63,6 миллиарда долларов при прогнозе роста до 58 миллиарда долларов, а индекс деловой активности в сфере услуг США снизился до 56,9% с июльских 58,1%.

Давление на евро также оказала статистика по региону. Объем розничных продаж в еврозоне в июле сократился на 1,3% по сравнению с июнем, хотя аналитики ожидали рост на 1,5%, в годовом выражении рост составил лишь 0,4% при прогнозе роста на 3,5%.