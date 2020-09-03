МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ ускорил падение до 3,3% после роста в течение четырех торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.58 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ падал на 3,32%, до 11659,11 пункта, Dow Jones Industrial Average (DJIA) — на 1,15%, до 28766,03 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,83%, до 3514,77 пункта.

Акции компаний технологического сектора начали дешеветь после продолжительного роста. Так, акции Apple дешевеют на 5,25%, Facebook — на 4,49%, Twitter — на 4,88%, Alphabet — на 3,05%, Microsoft — на 3,79%. Акции автомобильной компании Tesla, которые также торгуются на NASDAQ, дешевеют на 7,77%.

До этого индекс NASDAQ непрерывно рос с 28 августа, установив 2 сентября исторический рекорд в 12074,07 пункта. По итогам торгов среды он поднялся на 3,7%.