МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо колеблется в четверг вечером, находясь в районе вчерашнего закрытия, на фоне публикации неоднозначных макроэкономических статданных в США, которые в том числе влияют на курс доллара — важный фактор для котировок драгметалла в последнее время, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,05%, или на 1,2 доллара, до 1943,5 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель рос. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет при этом на 1,5%, до 26,973 доллара за унцию.

Трейдеры обратили внимание на статданные из США, которые оказались неоднозначными. С одной стороны, за минувшую неделю число заявок на пособие по безработице упало до минимума с марта, когда показатель резко вырос, и составило 881 тысячу. С другой стороны, дефицит торгового баланса страны в течение июля вырос на 19%, до 63,6 миллиарда долларов, а индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%.

Кроме того, цена на золото продолжает тенденцию последних дней, а именно — колебаться в зависимости от курса доллара. Так, именно доллар оказывает сдерживающее влияние на стоимость золота.

"Золото обращает все больше обращает внимание на доллар, и его рост заметно приглушил блеск золота", — отметил независимый аналитик Росс Норман (Ross Norman). чье мнение приводит агентство Рейтер.