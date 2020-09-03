МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Компания "Норильский никель" размещает пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 2,55% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2025 года компания собирала в четверг. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2,875% годовых, затем был снижен до примерно 2,6% годовых.

По последним данным, спрос инвесторов на бумаги превышал 2 миллиарда долларов.

Компания 2 сентября провела глобальный звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению бумаг. Кроме того, "Норникель" провел серию индивидуальных звонков с инвесторами.

Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".