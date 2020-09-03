МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился второй день подряд по индексу Мосбиржи и РТС на фоне негатива на зарубежных фондовых и сырьевых площадках, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии снизился на 0,83%, до 2931,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1223,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск четверга растет на 8 копеек, до 75,49 рубля, курс евро — снижается на 4 копейки, до 89,31 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается сейчас на 1,76%, до 43,66 доллара за баррель.

Основные европейские фондовые индексы также снизились сегодня, в пределах 1,5%, их американские коллеги теряют в ходе продолжающихся торгов в интервале 2-4%.