МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, подорожали лишь расписки "Ленты", а GDR НЛМК не изменились в цене, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на1,9%, до 4,81 доллара, "Новатэка" — на 0,75%, до 145,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,25%, до 63,88 доллара, "Газпрома" — на 1,63%, до 4,71 доллара, "Газпром нефти" — на 0,24%, до 20,8 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 0,23%, до 26,33 доллара, "Северстали" — на 0,56%, до 12,44 доллара, НЛМК не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 21,48 доллара.

Расписки ВТБ упали в стоимости на 0,9%, до 0,88 доллара, Сбербанка — на 1,91%, до 11,53 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 2,64%, до 24 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,72%, до 5,48 доллара, "Магнита" — на 1,17%, до 14,36 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1,68%, до 2,73 доллара.