МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга падением в пределах 1,5% на возвращении пессимистических настроений на мировые рынки, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,52%, до 5850,86 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 5009,52 пункта, немецкий DAX — на 1,4%, до 13057,77 пункта.

Европейские индексы к концу торговой сессии перешли к уверенному снижению на возвращении неприятия риска в свете публикации неутешительных статданных по США, а также падения стоимости акций IT-компаний. Падение американских бирж на 2-5% также оказало давление на торги в Европе.

"В ходе кризиса коронавируса мы выступали против мнения о том, что рост цен на акции "пяти крупнейших технологических" компаний — это еще один "пузырь". Но учитывая, насколько высоко они поднялись за последние недели и как они упали сегодня — это была несправедливая оценка", — отметили аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Слабая статистика из США вернула на рынки опасения за восстановление мировой экономики. Дефицит торгового баланса США в течение июля вырос на 19%, до 63,6 миллиарда долларов, а индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%.

Кроме того, в четверг стало известно, что объем розничных продаж в еврозоне в июле сократился на 1,3% по сравнению с июнем, хотя аналитики ожидали рост на 1,5%, в годовом выражении рост составил лишь 0,4% при прогнозе роста на 3,5%.