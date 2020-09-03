МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг снизился под давлением падающей нефти и на фоне негатива на зарубежных площадках, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии упал на 0,83% — до 2931,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1223,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.45 мск четверга снижается на 14 копеек, до 75,27 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 89,1 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,88%, до 44,04 доллара за баррель.

РЫНОК АКЦИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"В четверг российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Давление на российские акции оказала ситуация на рынке энергоносителей, где второй день преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 44 долларов за баррель", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Также снижению нашего рынка способствовала динамика западных площадок, отступавших на противоречивой статистике по экономикам европейских стран и США, добавляет аналитик.

На фоне роста геополитической напряженности российский рынок акций продолжает находиться под давлением, также указывает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

По факту на сегодня санкционный инструментарий у европейских и американских партнеров достаточно ограничен. Но в такой ситуации часть инвесторов предпочитает зафиксироваться и занять выжидательную позицию, замечает эксперт.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки Qiwi (-3,61%), акции Polymetal (-3,32%), "Полюса" (-3,27%,) префы "Мечела" (-3,02%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,39%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,38%), обыкновенные акции ТГК-2 (-2,36%) депозитарные расписки "Русагро" (-2,34%) и префы "Татнефти" (-2,16%).

"По акциям "Полюса" и Polymetal в четверг продолжалась фиксация прибыли, несмотря на стабильность котировок золота, которые к вечеру пытались вернуться к отметке 1950 долларов за унцию. Polymetal при этом торговался без дивидендов за первое полугодие текущего года", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах роста — депозитарные расписки "Ленты" (1,78%), акции "Акрона" (1,33%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,14%), акции "Русгидро" (1,08%) и акции "Юнипро" (1,02%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Небольшое снижение мы можем увидеть и во время завтрашней торговой сессии, рынок будет тестировать рубеж в 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Бахтин из "БКС Премьер".

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" не ожидает дальнейшего снижения индекса Мосбиржи и РТС. С его точки зрения, в пятницу индекс Мосбиржи может коррекционно подняться вверх — выше 2950 пунктов.