МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на еврооблигации "Норильского никеля" на пике превысил 2 миллиарда долларов, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2025 года компания собирала в четверг. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2,875% годовых, в ходе размещения он был снижен до финального уровня 2,55% годовых. Организаторами выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".

По словам Соловьева, компания установила новый рекорд, зафиксировав ставку купона нового пятилетнего выпуска еврооблигаций на уровне 2,55%, на 0,4% улучшив предыдущие достижения на российском рынке. Спрос инвесторов на пике превысил 2 миллиарда долларов, при этом ценовой диапазон был уменьшен три раза.

"Несмотря на негативный геополитический новостной фон, компания начала размещение и установила рекорд по ставке, доказав свою уникальность и востребованность инвесторами", — отметил он.

"Особенный успех размещение имело среди швейцарских инвесторов — 32%. В остальном инвесторы распределились следующим образом: Россия — 27%, Европа — 14%, Азия — 12%, Великобритания — 6%, США — 5%", — добавил Соловьев.

"Норникелю" удалось достичь самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва", — рассказал РИА Новости первый вице президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Компания 2 сентября провела глобальный звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению бумаг. Кроме того, "Норникель" провел серию индивидуальных звонков с инвесторами.