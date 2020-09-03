МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Американская компания-производитель электронных сигарет Juul рассматривает возможность прекращения продаж в ряде стран, в том числе в России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо, оправленное исполнительным директором сотрудникам компании.

"Сейчас она (компания — ред.) рассматривает возможность выхода еще из дюжины стран, включая Италию, Германию, Россию, Индонезию и Филиппины", — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что главный исполнительный директор Juul Кевин Кростуэйт сообщил сотрудникам, что бизнес-подразделения не приносят достаточной выручки, которая могла бы поддержать дальнейшие затраты.

Помимо этого, Juul планирует снова провести сокращение штата. Ранее в этом году компания уволила около трети из трех тысяч своих сотрудников и сейчас, по данным газеты, штат составляет 2,2 тысячи человек. Сокращение сотрудников, по словам директора, позволит компании инвестировать в разработку новых продуктов и научные исследования, которые доказали бы, что продукты Juul менее вредны, чем сигареты.

В сообщении отмечается, что Juul также рассматривает возможность инвестирования в технологии, которые позволили бы ограничить доступ к электронным сигаретам молодежи. Так, по словам источников, на которые ссылается газета, Juul ранее представила "Управлению по по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов" (FTC) версию своего испарителя, предназначенный для разблокировки только для пользователей старше 21 года.

Juul — один из лидеров рынка электронных сигарет в США, была основана в 2017 году. Штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе.