МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет российским "Вымпелкомом") размещает пятилетние еврооблигациям в объеме 10 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,5% годовых, сообщил журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

Заявки на бумаги с погашением в сентябре 2025 года компания собирала в четверг. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 6,5-6,7% годовых. Организаторами выступили Citi, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

По словам Соловьева, спрос инвесторов составил 17,5 миллиарда рублей. Самый большой интерес размещение вызвало у российских инвесторов, которые купили 70% облигаций. Азиатские инвесторы приобрели 20%, британские — 9%, европейские — 1%.

Veon провела во вторник серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.

Компания размещает бумаги в рамках утвержденной в апреле среднесрочной программы облигаций объемом до 6,5 миллиарда долларов или эквивалента в других валютах. Эмитентом выступает Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели.

В июне в рамках этой же программы холдинг разместил пятилетние еврооблигации в объеме 20 миллиардов рублей с доходностью 6,3% годовых.