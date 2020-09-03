МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль вечером коррекционно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.09 мск снижается на 22 копейки, до 75,19 рубля, курс евро – на 16 копеек, до уровня 89,18 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,13% — до 43,93 доллара за баррель.

КОРРЕКЦИОННЫЙ РОСТ

Рубль в начале торгов по инерции сдавал позиции к доллару и евро. Американская валюта, соответственно, поднималась до 75,85 рубля, европейская – до 89,58 рубля.

Для рубля остаются важными геополитическая тематика и динамика нефти.

Стоит также отметить, что пара доллар-рубль пока не смогла пробить отметку 76 рублей, где проходит сильная линия сопротивления, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Накануне аукционы Минфина РФ прошли при рекордном размещении бумаг более чем на 215 миллиардов рублей, что говорит о потенциальном спросе на рублевые долговые инструменты, которые отличаются реальной доходностью, в отличие от инструментов в долларах и евро, обращает внимание аналитик.

"Естественно, что существенная составляющая в текущем курсе — это политические риски, без которых доллар и евро стоили бы на 10% меньше. Однако прогнозировать что-либо в текущей ситуации пока сложно", — добавляет он.

Однако тренд на сильное ослабление был переломлен, несмотря на то, что эти темы остались на повестке дня. Рубль перешел к росту против евро. При этом отечественная валюта в паре с долларом большую часть дня демонстрировала волатильность и меняла направление динамики, переходя из "красной" зоны в "зеленую".

ПРОГНОЗЫ

Александр Бахтин из "БКС Премьер" ожидает в пятницу небольшого снижения рубля. С его точки зрения, пара доллар-рубль будет торговаться на уровне 75,5 рубля.

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" в пятницу ожидает увидеть рост доллара до 75,5 рубля, евро – до 89,5 рубля.

Если "быкам" удастся удержать американскую валюту над уровнем в 75 рублей, который в текущий момент выступает ближайшей поддержкой, у них появится шанс на обновление локальных максимумов, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако с точки зрения фундаментальных факторов мы не видим особых поводов для продолжения восходящей динамики. А в среднесрочной перспективе, в случае удержания нефтью марки Brent позиций выше 40 долларов за баррель, существует высокая вероятность возвращения американской валюты в диапазон 70-75 рублей", — полагает аналитик.