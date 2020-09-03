ВАШИНГТОН, 3 сен /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США в четверг закрылись значительным снижением, показав худшие значения с начала июня, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,79% к уровню открытия, до 28289,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рухнул на 4,96%, до 11458,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,52%, до 3454,89 пункта.

Американские IT-гиганты, акции которых уверенно в последнее время, существенно потеряли в цене: Google (Alphabet Inc., акции упали на 5%), Microsoft (на 6,19%), Facebook (на 3,76%), Amazon (на 4,63%). Акции Tesla рухнули более чем на 9%.

Давление на котировки оказывали статданные, опубликованные ранее в четверг. Дефицит торгового баланса в США в июле увеличился до 63,6 миллиарда долларов, в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя только до 58 миллиардов. В июне показатель составлял 50,7 миллиарда.

При этом статистика по числу заявок на пособие по безработице оказалась лучше ожиданий аналитиков. За минувшую неделю показатель снизился до 881 тысячи. Показатель второй раз с марта оказался ниже отметки в 1 миллион заявок, ранее эта отметка была преодолена в августе. Данные по безработице в США за август будут опубликованы в пятницу, 4 сентября. Эксперты прогнозируют снижение показателя до 9,8% с 10,2% в июле.

Добавил пессимизма участникам торгов индекс деловой активности в сфере услуг США, который в августе снизился до 56,9% с июльских 58,1%, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения до 57%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в августе вырос до 47,9% с уровня июля в 42,1%.