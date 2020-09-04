МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются после резкого падения бирж США, последовавшего после рекордного роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,38% — до 3338,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,42%, до 2269,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,83%, до 24551,18 пункта, южнокорейский KOSPI — уменьшался на 1,37%, до 2363,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 3% — до 5929,4 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,27% — до 23168,34 пункта.

В четверг на американских биржах наблюдалась сильная волатильность, основные фондовые индексы США в итоге опустились на 3-5%. В результате акции Apple подешевели на 8%, Amazon — на 4,6%, Facebook — на 3,8%.

При этом в последние дни рынки страны показывали рекордный рост: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в среду впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов, и также как и индекс широкого рынка S&P 500, вновь обновил исторический рекорд.

"Это не… похоже на что-то иное, кроме некоторой фиксации прибыли… Если бы это был масштабный уход от риска, вы бы ожидали ралли доллара, но этого не было", — цитирует агентство Рейтер слова регионального главы отдела исследований ING Роберта Карнелла (Robert Carnell).