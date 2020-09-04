МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Группа "Дамате", крупный российский агрохолдинг, рассматривает возможность проведения IPO, размещение может пройти на Московской бирже в 2022 году, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Крупнейший российский производитель индейки ГК "Дамате" Наума Бабаева и Рашида Хайрова "серьезно" прорабатывает возможность проведения IPO", — пишет издание, ссылаясь на источник в инвестиционных кругах. По его словам, группа рассматривает IPO на горизонте двух лет.

Информацию о том, что в "Дамате" обсуждали возможность проведения IPO изданию подтверждает один из консультантов по M&A. "Говорить о конкретных параметрах пока рано, в качестве одной из площадок рассматривалась Московская биржа", — приводит газета его слова. В "Дамате" от комментариев изданию отказались.

Группа "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. "Дамате" — крупнейший в России производитель мяса индейки. Кроме того, в состав группы входит "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") — крупнейший переработчик молока в Пензенской области. "Дамате" в первом полугодии 2020 года увеличила производство индейки на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 73,3 тысячи тонн в убойном весе.