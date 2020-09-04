МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Курс рубля при благоприятном сценарии может укрепиться за ближайшие три-четыре месяца до 70 рублей за доллар и 84 рублей за евро, прогнозируют аналитики, опрошенные газетой "Известия".

Тем не менее, такой cценарий является маловероятным — слишком много факторов неопределенности и в России и за ее пределами, которые могут оказать давление на курс валют.

Такими негативными факторами могут стать падение цен на нефть, введение новых санкций Западом из-за обострения геополитической ситуации, вторая волна пандемии коронавируса и выборы президента в США, которые пройдут 3 ноября.

Эксперты считают, что если эти риски реализуются, доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92. По их мнению, в отсутствие внешних негативных факторов справедливым значением курса нацвалюты являются уровни в 73 рубля и 85 рублей соответственно.