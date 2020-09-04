МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 2,7% 3,2% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июль) 28,8% 2,8% (факт)
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (август) 47,1  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август) 58,1 58,5
12:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (август) 0,2%  
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (август) 4,8% 4,5%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август) 1,763 млн 1,4 млн
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (август) 61,4%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (август) 1,462 млн 1,2 млн
15:30 USD США — Уровень безработицы (август) 10,2% 9,8%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (август) 418,5 тыс 275 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (август) 10,9% 10,1%
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (август) 68,5 57,5
18:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 180  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 254  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 5,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 500,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 221 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 19,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -86,6 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -3,9 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 23,6 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 7,6 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 211,8 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
10:14 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,4% -0,1% (прогноз)
10:14 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 3,4% 3,5% (прогноз)