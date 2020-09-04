События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 сентября
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|2,7%
|3,2% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июль)
|28,8%
|2,8% (факт)
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (август)
|47,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август)
|58,1
|58,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (август)
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (август)
|4,8%
|4,5%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
|1,763 млн
|1,4 млн
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (август)
|61,4%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (август)
|1,462 млн
|1,2 млн
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (август)
|10,2%
|9,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (август)
|418,5 тыс
|275 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (август)
|10,9%
|10,1%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (август)
|68,5
|57,5
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|180
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|254
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|5,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|500,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|221 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|19,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-86,6 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-3,9 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|23,6 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|7,6 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|211,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|10:14
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,4%
|-0,1% (прогноз)
|10:14
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|3,4%
|3,5% (прогноз)
https://1prime.ru/Financial_market/20200904/831988052.html