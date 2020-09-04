МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ с утра умеренно снижается на фоне внешнего негатива.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск снижался на 0,3%, до уровня 2923 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1% — до 1222 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти снижается на 0,8%, до 43,72 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах рухнули на 2,8-5% в рамках резкой коррекции от исторических максимумов. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы падали на 0,3-1,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падали на 0,9-3,1%.