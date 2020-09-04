МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Московская биржа 7 сентября не будет проводить торги акциями американских компаний в связи с празднованием Дня труда в США, сообщается на сайте биржи.

"Московская биржа не будет проводить 7 сентября 2020 года торги акциями американских компаний в основном режиме торгов Т+ в связи с празднованием Дня труда в США. В соответствии с правилами торгов на Московской бирже торги иностранными акциями не проводятся в праздничные неторговые дни страны первичного листинга", — говорится в сообщении.

Мосбиржа, таким образом, перенесла начало торгов акциями Apple на 8 сентября. Ранее сообщалось, что бумаги Apple начнут торговаться 7 сентября. "С 8 сентября начнутся торги акциями Apple в связи с завершением процедуры их дробления", — говорится в сообщении.

Добавляется, что старт торгов акциями Apple завершает первый этап допуска к торгам на Московской бирже акций иностранных компаний, в ходе которого инвесторы смогут заключать сделки с бумагами 20 иностранных компаний. На втором этапе, до конца текущего года, планируется расширить список акций до 50.