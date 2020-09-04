МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном поднимаются в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.52 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,35%, до 4,88 доллара, "Новатэка" — на 1,45%, до 147,3 доллара, "Лукойла" — на 1,11%, до 64,59 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,56%, до 4,74 доллара, "Газпром нефти" — оставались на уровне прошлого закрытия в 20,8 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднималась на 0,7%, до 26,52 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,36%, до 12,39 доллара, НЛМК — увеличивалась на 0,89%, до 21,67 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,94%, до 0,89 доллара, Сбербанка — на 1%, до 11,64 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,42%, до 23,9 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,18%, до 5,47 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,28%, до 14,4 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 1,74%, до 2,77 доллара.