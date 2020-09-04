МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу поднимаются после падения четверга, рост банковского сектора региона также поддерживает рынки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.27 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,52%, до 5881,54 пункта, французский CAC 40 рос на 0,56%, до 5037,55 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,2%, до 13083,75 пункта.

Днем ранее биржевые индексы Европы закрылись снижением в пределах 1,5% на фоне волатильности американских торгов. В четверг биржи США опустились на 3-5%, что затронуло торги и в Азии.

При этом внутренние новости и рост в банковском секторе поддерживают динамику рынков региона. Ранее испанские банки Caixabank и Bankia объявили о переговорах по слиянию, в результате их акции дорожают на 11,5% и 25,3% соответственно. Индекс европейских банков Stoxx 600 Banks поднимается на фоне этих новостей на 2%.

На следующей неделе ожидается очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рынки ожидают сохранения базовой процентной ставки на рекордно низком уровне 0%, также оценивая возможности для дополнительной поддержки регулятором экономики региона на фоне ситуации с коронавирусом.