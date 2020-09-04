МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Доллар слабо дорожает к иене и дешевеет к евро в пятницу днем, трейдеры продолжают ожидать статистику по безработице в США, готовясь также к длинным выходным в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.20 мск курс евро к доллару рос до 1,1855 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1849 доллара, курс доллара к иене поднимался до 106,18 доллара за иену с уровня прошлого закрытия в 106,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 92,69 пункта.

Инвесторы сохраняют в ходе торгов осторожность, ожидая публикацию статистики по рынку труда в США в августе. Аналитики прогнозируют, что в отчетном месяце безработица в стране опустилась до 9,8% с 10,2% в июле. При этом, по оценкам экспертов, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 1,4 миллиона после роста на 1,7 миллиона месяцем ранее.

Участники торгов также готовятся к длинным выходным в США. В понедельник рынки Штатов будут закрыты в связи с выходным днем, поэтому в этот день ожидается сниженный объем торгов.

Уже на следующей неделе состоится очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, рынки также оценивают возможности для дополнительной поддержки экономики региона на фоне ситуации с коронавирусом.