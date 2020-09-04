МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций будет сдержанно реагировать на обвал американского, вызванный сдуванием "пузыря" в высокотехнологическом секторе США, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

В четверг на американских биржах наблюдалась сильная волатильность, основные фондовые индексы США в итоге рухнули на 3-5% на фоне обвала "перегретых" акций высокотехнологичного сектора: Apple — на 8%, Amazon — на 4,6%, Facebook — на 3,8%.

В последние дни рынки США показывали рекордный рост: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в среду впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов, и также как и индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический рекорд.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.00 мск почти не менялся около 2931 пункта, а долларовый индекс РТС рос на 0,6%, до 1231 пункта.

Российский рынок акций получал лишь фоновую поддержку от роста биржевых индексов США, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Кроме того, локальный фондовый рынок негативно реагировал на усиление геополитических рисков и заметно отставал в темпах роста от ключевых рынков. При реализации коррекционного сценария российские акции также неизбежно начнут снижение, однако его масштаб, вероятно, будет меньше. Рост акций США базировался на высокотехнологичном сегменте, а значит, и российские компании из этой отрасли могут снижаться быстрее", — добавил он.

Пока нельзя говорить о том, что обвал американских индексов будет иметь долгосрочный характер, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Многие перегретые бумаги просто снимают перекупленность с одновременной ротацией инвесторов в цикличные сектора рынка. Соответственно, технологичный сектор может оставаться под давлением или стабилизироваться, а вот другие сектора будут иметь тенденцию к восстановлению. Российский рынок в большей степени сформирован из акций компаний цикличного характера. Соответственно, он будет отражать динамику восстановления деловой активности в мире", — добавил он.

На текущий момент динамика американского рынка укладывается в некоторую коррекцию, вызванную фиксацией прибыли в сильно перекупленных бумагах технологического сектора, и пока преждевременно говорить о полноценном развороте в США, также считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом российский рынок, учитывая и снижение цен энергоносителей, пока достаточно сдержанно реагирует на падение американских индексов. Здесь могло сказаться некоторое успокоение инвесторов после достаточно бурной реакции на рост геополитических рисков в начале недели. При дальнейшем ухудшении картины на американском рынке, безусловно, инвесторы на российском рынке не смогут проигнорировать данный фактор, что активизирует продажи по широкому спектру наших бумаг и приведет к дальнейшему отступлению индекса Мосбиржи в район поддержки на уровне 2850 пунктов", — оценил он.

Если тенденция охлаждения перегретого американского рынка продолжится, падение на российском фондовом рынке будет менее драматичным, полагает и Евгений Миронюк из компании "Фридом Финанс".

"Глобальные инвесторы и ранее не переоценивали российские ценные бумаги, а с приближением момента нормализации денежно-кредитной политики (близостью окончания цикла снижения ставок) российский рынок успела покинуть часть спекулятивно настроенных инвесторов. К тому же на это влиял усилившийся ввиду девальвации с середины июля валютный риск. В Америке же пока сработало очевидное значительное превышение текущих цен акций ряда технологических компаний относительно таргета", — резюмировал он.