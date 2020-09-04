МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно опускаются в пятницу в ожидании публикации статистики рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,1%, до 28378,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ падал на 1,4%, до 11638,62 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — снижался на 0,3%, до 3451,25 пункта.

Накануне биржи закрыли торги падением на 3-5% по основным индексам во главе с котировками компаний технологического сектора. Лидерами снижения цен стали акции Apple и Tesla. Акции Apple по итогам торгов четверга подешевели на 8% и на предварительных торгах продолжают дешеветь на 2,6%. Бумаги Tesla стали дешевле на 9% и на предторгах падение их стоимости продолжается, цена падает более чем на 5%.

Позднее в ходе торгов будут опубликованы данные, во-первых, о безработице в США в августе. Ожидается, что показатель уменьшился до 9,8% с уровня июля в 10,2%. Аналитики также полагают, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 1,4 миллиона после роста на 1,7 миллиона месяцем ранее.